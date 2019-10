© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 1-1 la sfida fra Empoli e Cremonese, posticipo di domenica dell'ottavo turno di serie B. Partita bella e divertente al Castellani, con la squadra di Bucchi che passa in vantaggio al minuto numero 22 con Stulac. Nella ripresa la Cremonese pareggia i conti con Soddimo, poi al 66' gli ospiti restano in 1'0 per il rosso ad Arini. Nonostante l'inferiorità numerica la Cremonese sfiora il gol del vantaggio, ma alla fine le due squadre non riescono più a trovare la rete. Finisce 1-1.

Empoli-Cremonese 1-1 (22' Stulac, 55' Soddimo)