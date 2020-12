Serie B, Empoli-Cremonese: grigiorossi senza Strizzolo, Moreo pronto al ritorno dal 1'

Sul terreno del Castellani va in scena il confronto tra Empoli e Cremonese, sfida tra una delle maggiori pretendenti alla promozione e una delle "pericolanti", almeno in questo inizio stagione. I padroni di casa volano sulle ali dell'entusiasmo portato dalla vittoria esterna per 5-2 sull'Entella, ma non è tutto oro quel che luccica perché, come ha sottolineato mister Dionisi a fine partita, i Diavoli chiavaresi hanno saputo mettere in difficoltà la corazzata azzurra, soprattutto nel primo tempo. Festival del gol anche in quel di Cremona, dove i grigiorossi hanno pareggiato per 3-3 nello scontro diretto contro un Ascoli mai domo. Per la Cremonese, che occupa insieme al Cosenza la zona play-out, sarà importante riuscire a dare continuità alla serie positiva di 4 gare senza sconfitte. Da parte sua, l'Empoli non vorrà concedere nulla agli avversari: con la vittoria sull'Entella e i k.o. di Salernitana e Spal, la squadra di Dionisi si è portata al secondo posto in solitaria, ad un solo punto dalla capolista impegnata in una sfida non semplice con il Lecce.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La trasferta di Chiavari ha lasciato qualche strascico negativo in casa azzurra, con Casale e Bandinelli usciti per infortunio. Solo il difensore ha recuperato ed è a disposizione, mentre sono ancora indisponibili causa Covid-19 il portiere Brignoli, Bajrami e Terzic. Sembra invece pronto per tornare in campo dall'inizio Moreo, che libererà così Haas dalle incombenze di trequartista, consentendogli di arretrare sulla linea del centrocampo accanto a Zurkowski e Stulac. Per la difesa è pronto Nikolaou in caso di forfait di Casale. In attacco, al fianco di un Mancuso ispiratissimo e in fiducia dopo il poker di sabato, dovrebbe schierarsi nuovamente La Mantia.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La squadra di Bisoli è reduce alcuni esperimenti "di assestamento" relativi al modulo, ma sembra ormai confermato che l'assetto più adatto agli elementi a disposizione dell'allenatore sia il 4-3-3 proposto nelle ultime gare. In difesa le scelte sono obbligate date le numerose indisponibilità: Fiordaliso, Bianchetti, Terranova e Valeri comporranno il reparto arretrato, con Volpe tra i pali. A centrocampo confermati Valzania e Deli, sbloccatosi contro l'Ascoli, mentre gli esterni di attacco dovrebbero essere Buonaiuto e Pinato, in vantaggio su Gaetano. Qualche dubbio sulla punta centrale, data l'indisponibilità per infortunio di Strizzolo: Ciofani è favorito su Ceravolo e Celar per il posto da titolare.