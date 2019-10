Serie B, Empoli-Cremonese: la prima per Baroni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Empoli affronta la Cremonese nel posticipo domenicale dell’ottava giornata di Serie B. I toscani cercano punti pesanti per continuare a stare nelle zone altissime della classifica. I lombardi, invece, devono reagire dopo lo choc per l’esonero di Rastelli e l’approdo di Baroni (tra l’altro già sulla panchina grigiorossa nel 2010). Sono 13 i confronti ufficiali al Castellani tra le due squadre: score di 6 vittorie azzurre (ultima 3-2 nella Coppa Italia 1987/88), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella B 2017/18) e 2 successi grigiorossi (ultimo 1-0 nella Serie C 1955/56). Toscani imbattuti in casa, in B, da 21 partite con 15 vittorie e 6 pareggi in bilancio. Ultimo k.o. 0-1 dal Cittadella il 23 settembre 2017. Calcio d’inizio alle ore 21.00. L’arbitro è Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Tante assenze per Bucchi che dovrà fare a meno di Bandinelli (out per tre giornate) oltre a La Gumina e Moreo alle prese con problemi fisici. Out anche Maietta in difesa dunque ci sarà spazio per la coppia Romagnoli-Nikolaou. In avanti con Mancuso potrebbe essere il turno di Piscopo, ma è più probabile che giochino Laribi e Bajrami.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Baroni si prepara alla prima sulla panchina dei lombardi con una sicura novità: via la difesa a 3 impostata con Rastelli si torna a quella a 4. Fuori Claiton, Piccolo, Terranova e lo squalificato Valzania. In difesa Bianchetti e Caracciolo saranno i centrali, in mediana l’ex Bologna Kingsley ci sarà, mentre in attacco spazio a Ceravolo e Palombi aspettando Ciofani.