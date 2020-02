Serie B, Empoli-Crotone: prima per Marino, rebus attacco per Stroppa

Fischio d'inizio alle ore 18. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alzi la mano che avrebbe immaginato che Empoli-Crotone fosse un clamoroso testa coda. La formazione toscana è una delle delusioni di questo campionato. Costruita per l'immediato ritorno in Serie A, gli azzurri del presidente Corsi stanno annaspando nelle sabbie mobili della bassa classifica e, al momento, sono più che mai invischiati nella zona playout. Di diverso tenore è l'umore dei calabresi che invece viaggiano col vento in poppa e occupano la terza piazza, un punto in meno rispetto al Pordenone secondo classificato. L'obiettivo della squadra di Stroppa ovviamente è tentare il sorpasso in caso di successo nel match delle 18 al "Castellani".

COME ARRIVA L'EMPOLI - Terzo cambio in panchina per la compagine toscana che ha deciso di affidare la guida tecnica a un tecnico esperto come Pasquale Marino. A lui l'arduo compito di rialzare gli azzurri che non vincono in campionato da sei turni: era il 7 dicembre quando la squadra allora allenata da Muzzi superò in casa l'Ascoli in extremis 2-1. Ipotesi tridente per l'Empoli che dobvrebbe affidarsi a Bajrami, La Mantia e Tutino per cercare l'assalto al Crotone.

COME ARRIVA IL CROTONE - I rossoblu sono reduci dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia che ha interrotto una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Mister Stroppa avrà a disposizione il neo acquisto Armenteros ma è da valutare il suo impiego dal primo minuto. Il suo partner d'attacco potrebbe essere Maxi Lopez, anche se sul suo conto il tecnico rossoblu ha espresso diverse perplessità. Il rebus in attacco è senza dubbio fitto vista anche l'assenza per squalifica di Simy.