Serie B, Empoli-Entella: Ciciretti in dubbio, Boscaglia conta su innesti freschi

vedi letture

Giochi ancora apertissimi per le due compagini che si affronteranno questa sera sul terreno del Castellani: l'Empoli, attualmente ottavo, è alla ricerca di un successo per non concedere altro terreno alle concorrenti per i play-off dopo l'inaspettato stop di Ascoli. Da parte sua l'Entella si trova invece in equilibrio quasi perfetto tra la zona degli spareggi promozione e la zona play-out, a +3 sul Perugia e a -4 dallo stesso Empoli. Per il club chiavarese, tuttavia, la priorità è mettere al sicuro la salvezza, impresa resa più complicata dal buon passo mantenuto da alcune squadre della parte bassa della classifica.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Il ciclo di impegni serrati di questa ripresa estiva dei campionati consente di archiviare immediatamente i risultati deludenti e concentrarsi sul prossimo avversario, è questo lo spirito con cui la squadra di Pasquale Marino arriva all'appuntamento con l'Entella. La sconfitta di Ascoli non dovrà condizionare in alcun modo gli azzurri, che sono chiamati a confermare il trend positivo della gestione Marino. Rispetto alla gara del Del Duca, il tecnico dei toscani potrebbe rimescolare le carte in attacco, scegliendo un più fresco La Mantia rispetto a Mancuso, e schierando Ciciretti al posto di Tutino, qualora l'ex Benevento fosse pienamente recuperato. A completare il tridente Bajrami. A centrocampo mancherà lo squalificato Ricci, spazio dunque a Henderson, accanto a Bandinelli e Zurkowski, favorito rispetto a Frattesi. Confermata la difesa, con il solo avvicendamento tra Gazzola e Fiamozzi e la conferma di Balkovec, data la probabile assenza di Antonelli.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Con quattro gare ancora a disposizione e la quota salvezza (via play-out) virtualmente salita a 47, la gara di Empoli non è da sottovalutare per gli uomini di Roberto Boscaglia, che saranno attesi poi dallo scontro diretto contro il Perugia, prossimo avversario al Comunale. Per fronteggiare i toscani, il tecnico dei Diavoli potrebbe optare per qualche minima modifica rispetto all'undici che ha pareggiato con il Pisa, in particolare l'ex Dezi è in vantaggio su Settembrini per un posto dal primo minuto a centrocampo, mentre Poli potrebbe rilevare Chiosa in difesa. Qualche dubbio anche sul partner d'attacco di De Luca, con Morra e Rodriguez a contendersi una maglia da titolare. Non saranno invece a disposizione di Boscaglia l'infortunato Nizzetto e gli squalificati Crimi e Coppolaro.