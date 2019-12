Serie B, Empoli-Livorno: tornano tre pilastri per gli azzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima gara del girone d'andata di Serie B, nonché ultima del 2019, mette di fronte Empoli e Livorno, in un derby toscano dal sapore di salvezza. I padroni di casa non sono riusciti ad invertire la rotta negativa neanche con il cambio in panchina e l'arrivo di Muzzi: al momento si trovano al 15° posto con un solo punto sulla zona retrocessione. Va ancora peggio agli amaranto, all'ultimo posto anche qui nonostante un subentro in panchina. Arbitrerà Sozza di Seregno.

COME ARRIVA L'EMPOLI - La squadra di Muzzi è reduce dalla sconfitta di Cosenza ma potrà riabbracciare due pilastri della squadra. Maietta e Bandinelli sono recuperati e schierabili, così come anche Frattesi - le cui condizioni preoccupavano un po' - sarà normalmente del match. I dubbi sulle scelte però non mancano. Nel 4-2-3-1 ci sarà Brignoli in porta con Veseli, Romagnoli, Balkovec e Maietta in difesa. Nel caso quest'ultimo non fosse ancora del tutto a posto, pronto Nikolaou. A centrocampo ci dovrebbero essere Frattesi e Ricci, mentre dietro Mancuso agiranno Bandinelli; Bajrami e La Gumina.

COME ARRIVA IL LIVORNO - La sconfitta con il Pescara ha ggravato una situazione già grave di suo e un'ulteriore perdita contro l'Empoli potrebbe essere ancora più problematica. In quello che dovrebbe essere un 4-3-3, Tramezzani schiera Plizzari con Morganella, Di Gennaro, Boben e Del Prato in difesa. In mezzo ballottaggio tra Luci e Viviani con il primo in vantaggio. Davanti Braken tra Marras e Marsura. Non saranno del match Gonnelli (squalificato), Stoian, Brignola, Murilo, Raicevic, Bogdan e Gasbarro.