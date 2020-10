Serie B, Empoli-Monza: Dionisi contro Brocchi nel big match dal sapore di A

vedi letture

Nella 2ª giornata della Serie BKT 2020/2021 l'Empoli del tecnico Alessio Dionisi affronta il Monza del tecnico Cristian Brocchi presso lo Stadio Comunale "Carlo Castellani".

COME ARRIVA L'EMPOLI - I toscani occupano attualmente il 2° posto in classifica della Serie B con 3 punti e, nel turno precedente, hanno vinto 2-0 fuori casa contro il Frosinone (Frosinone Calcio vs Empoli FC 0-2, 26 settembre).

Dionisi, che in carriera ha vinto una sola volta contro Brocchi (AC Monza vs Imolese Calcio 1919 1-3, 19 maggio 2019), dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Brignoli in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Fiamozzi, Romagnoli, dal greco Nikolaou e dal serbo Terzić. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Bandinelli, dallo sloveno Štulac e Ricci. In attacco, alle spalle della coppia d'attacco Moreo-La Mantia, vestirà i panni del trequartista Mancuso.

COME ARRIVA IL MONZA - I brianzoli, che sono momentaneamente al 17° posto in classifica della Serie B con 1 punto, sono reduci dal pareggio casalingo 0-0 contro la SPAL (AC Monza vs SPAL 2013 0-0, 25 settembre).

Brocchi, che convoca per la prima volta i nuovi arrivati Boateng e Marin, sembra intenzionato a proporre un 4-3-1-2, modulo speculare al suo avversario, con Lamanna tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Donati, Bellusci, l'argentino naturalizzato italiano Paletta e Sampirisi. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Colpani, Barberis ed Armellino. Davanti, a supporto del tandem composto dal bosniaco Marić e dal danese Gytkjær, svarierà l'equatoguineano di passaporto spagnolo Pepín Machín. Indisponibile, per infortunio, il difensore, classe 2000, Davide Bettella vittima di una distorsione alla caviglia durante l'incontro di Coppa Italia contro la Triestina (AC Monza vs US Triestina Calcio 1918 3-0, 29 settembre).