Serie B, Empoli-Pescara: sarà la sfida tra Mancuso e Galano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il big match di giornata del campionato di Serie B si gioca al Castellani, in campo l'Empoli di Bucchi opposto al Pescara di Luciano Zauri. Due momenti differenti quelli che vivono le due compagini, male i toscani che non stanno rispettando le previsioni della vigilia. La vetta occupata dal Benevento è gà distante sette punti, lo score delle ultime giornate di certo non sorride. L'Empoli infatti ha conquistato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite, frutto di tre pareggi e le due sconfitte subite contro Pordenone e proprio contro la capolista settimana scorsa. Un successo che per Bucchi manca da più di un mese, l'ultima vittoria infatti è datata 29 settembre con il Perugia. Un ruolino di marcia non da Empoli, squadra ovviamente costruita per il salto di categoria dopo la retrocessione dello scorso anno. Occhi puntati invece sul Pescara di Luciano Zauri, squadra giovane e che diverte in questo primo scorcio di campionato. Gli abruzzesi hanno un punto in meno rispetto all'Empoli ma il secondo miglior attacco del campionato ad un gol dal Crotone. Scottante l'ultima sconfitta contro la Juve Stabia in terra campana, esaltante invece il netto 3-0 inflitto al Pisa. Oggi il Pescara potrà misurare le proprie reali ambizioni.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Soltanto due assenze per Bucchi che dovrà fare a meno di Moreo e Gazzola, per il resto rosa al gran completo e con un grande ex come Leonardo Mancuso. L'ex bomber del Pescara, diciannove reti nello scorso campionato in Abruzzo, partirà dal primo minuto nel 4-3-1-2 toscano affiancato da La Gumina con Dezi alle spalle, panchina invece per Karim Laribi. In mezzo al campo Ricci più di Stulac, affiancato da Frattesi e Bandinelli. Retroguardia che vede Balkovec lungo la corsia mancina e Veseli sulla fascia opposta con in mezzo Maietta e Romagnoli.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il protagonista del momento per la squadra di Luciano Zauri è senza dubbio Cristian Galano, l'ex Bari nell'ultima sfida contro il Pisa ha messo a segno il suo sesto gol stagionale e punta a raggiungere quota quattordici che fu il suo record personale qualche stagione fa con la maglia dei galletti. Nel 4-3-2-1 di Zauri, Galano farà il trequartista con Machin alle spalle di Borrelli, giovane della Primavera e schierato da titolare visto l'ennesimo grave stop di Tumminello. Chiavi della manovra affidata all'ex Cosenza Palmiero affiancato dall'esperienza di Memushaj e dal dinamismo di Crecco. Assenti Balzano e Campagnaro, davanti a Kastrati spazio per Scognamiglio e Bettella con Ciofani e Masciangelo lungo le corsie esterne.