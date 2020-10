Serie B, Empoli-Pisa: derby toscano e testacoda in classifica

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW.

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie BKT 2020/21 non ha tempo di riposare che già deve tornare in campo con la 5^ giornata. Ad aprire le danze è Empoli-Pisa, derby toscano tra due formazioni in momenti diametralmente opposti. Gli azzurri occupano il primo posto in compagnia del Cittadella, mentre i nerazzurri si trovano in zona retrocessione. Una gara dove comunque non sono esclusi colpi di scena, come da prassi in ogni derby. Appuntamento alle 21.00 allo stadio Castellani di Empoli, dirige la sfida il Sig. Fabio Maresca di Napoli.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Se fare bene è difficile, confermarsi ogni settimana lo è ancora di più. Ne è convinto il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi, che teme la sfida contro il Pisa per diverse ragioni. Innanzitutto per il valore dell'avversario, non rispecchiato dalla classifica. Inoltre, perché l'Empoli è chiamato a dare continuità alle belle prestazioni offerte nelle prime 4 giornate (in cui sono arrivati 10 punti su 12). Battere il Pisa costituirebbe un'ulteriore salto di qualità per la squadra empolese, che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore dopo un'annata con più ombre che luci. Probabile qualche cambio nel 4-3-1-2 iniziale, con Casale pronto a far rifiatare Nikolaou al centro della difesa. Stesso discorso per Haas in mediana e La Mantia in attacco, che potrebbero sostituire rispettivamente Belardinelli e Mancuso.

COME ARRIVA IL PISA - Ripartire dallo spirito visto contro il Monza e nel primo tempo contro la Salernitana. Questo il diktat del tecnico del Pisa Luca D'Angelo, che va oltre i risultati negativi ottenuti dalla sua squadra ad inizio campionato. Lo spirito chiamato in causa dal mister pisano è fondamentale nella gara contro l'Empoli, squadra superiore sul piano tecnico che va affrontata al meglio a livello temperamentale. Una sfida in cui D'Angelo dovrebbe giocare a specchio rispetto al collega Dionisi, ovvero con il 4-3-1-2. Gli unici due cambi rispetto al match contro il Monza dovrebbero riguardare la corsia di destra della difesa e la regia, con Pisano e Marin al posto di Birindelli e De Vitis.