Serie B, Empoli-Reggiana: toscani alla caccia di conferme

Il turno natalizio della Serie B si chiude con la sfida del Castellani tra Empoli e Reggiana. Animi opposti tra le due squadre: i toscani sono avanti in classifica anche se reduci da un pari contro il Chievo. Doppia sconfitta consecutiva, invece, per gli emiliani che si trovano nelle zone basse della classifica e vanno a caccia, dunque, del riscatto. Quella di stasera sarà la nona volta in campionato tra le due compagini con un bilancio per quanto riguarda le gare empolesi di sei successi azzurri, uno emiliano ed un pareggio. L'arbitro è Sozza della sezione di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Modulo con la difesa a quattro e il trequartista per i toscani. Sarà dunque 4-3-1-2 con Bajrami alle spalle di Matos e Mancuso. Così l'allenatore Alessio Dionisi prima della gara: "Dobbiamo pensare che la classifica possa cambiare in qualsiasi momento, quello che a noi adesso è chiesto è di avere equilibrio e di non essere condizionati da una risultato. Al momento penso di poter dire che le cose stanno andando benissimo".

COME ARRIVA LA REGGIANA - Sconfitte con Frosinone e Brescia. Per gli emiliani servono punti importanti per risollevarsi in classifica. Sarà 3-5-2 con Voltan e Mazzocchi di punta. Così l'allenatore Massimiliano Alvini prima del match: "Sono molto felice di giocare a Empoli, una bella emozione. Riconosciamo il valore dell’avversario ma scenderemo sul prato del Castellani con la nostra identità e i nostri punti di forza".