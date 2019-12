Serie B, Empoli-Salernitana - Ballottaggio Laribi-Dezi, prima per Heurtaux

Jacopo Dezi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida tra le grandi deluse del campionato cadetto, quella che andrà in scena oggi pomeriggio alle 15 presso lo stadio "Castellani" di Empoli tra gli azzurri di mister Muzzi e la Salernitana di Ventura. I granata sopravanzano i toscani di un punto in classifica, stagliandosi appena fuori dalla zona play-off con 22 punti totali grazie al rocambolesco successo della scorsa settimana sul Crotone che ha donato nuova linfa ai campani. Dal canto suo l'Empoli è reduce dalla sconfitta sul campo dell'Entella e da un solo successo nelle ultime 11 giornate. A dirigere la gara sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Mister Muzzi deve fare a meno dello squalificato Balkovec oltre a Gazzola, Antonelli e Polvani. Ipotesi cambio modulo per i toscani, ma alla fine si dovrebe ripartire dal consueto 4-3-1-2, con Nikolau dirottato a sinistra e Pirrello al centro della difesa accanto a Maietta. A centrocampo dovrebbero esserci ancora Frattesi, Stulac e Bandinelli, mentre sulla trequarti ballottaggio tra Laribi e Dezi a supporto del tandem La Gumina-Mancuso.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Ventura sta recuperando progressivamente pezzi e può contare sulla prima convocazione stagionale del difensore Heurtaux, che si accomoderà in panchina, mentre mancheranno ancora gli infortunati Mantovani, Giannetti e Cerci. Consueto 3-5-2 per i granata: davanti a Micai il terzetto composto da Karo, Migliorini e Pinto; a centrocampo ci saranno invece Akpa Akpro, Dziczek e Di Tacchio, con Lombardi e Lopez sulle corsie laterali; in avanti il tandem Gondo-Djuric