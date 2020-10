Serie B, Empoli-SPAL: Pasquale Marino ritrova il suo passato

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

La Serie B torna in campo in occasione della quarta giornata: al "Carlo Castellani", alle 21, l'Empoli di Alessio Dionisi ospita la Spal del grande ex Pasquale Marino. Entrambe le squadre risultano ancora imbattute in questo inizio di stagione: padroni di casa in testa alla classifica con 7 punti, ospiti più distanziati a quota 3. Dirigerà l'incontro il sig. Pasqua della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Matos e Zurkowski saranno i due calciatori indisponibili nelle fila dei toscani mentre torna a disposizione Casale che scatterà dalla panchina. Potrebbe esserci qualche variazione negli uomini rispetto alla gara di Pescara, ma il modulo resterà il 4-3-1-2: Ricci è favorito per subentrare ad Haas in mezzo al campo, Bajrami trequartista dietro a La Mantia e Mancuso.

COME ARRIVA LA SPAL - Tre pareggi ottenuti nelle prime tre gare contro Monza, Cosenza e Pordenone non hanno certo soddisfatto l'ambiente biancoazzurro. Pasquale Marino schiererà la sua squadra con il 3-4-1-2 dovendo fare i conti con le assenze di D'Alessandro, Dickmann e Floccari, oltre che della condizione non ancora ottimale del recuperato Di Francesco. Spazio a Castro nel reparto avanzato alle spalle di Paloschi e Sebastiano Esposito.