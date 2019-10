Serie B, Empoli-Spezia: chance per La Gumina, dubbio Gudjohnsen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vittoria per rimanere ancorati al gruppo delle prime due. Un successo per cercare di uscire dalla zona calda della classifica. Questi gli obiettivi di Empoli e Spezia, che questa sera si ritroveranno di fronte al “Castellani” per la 10° giornata di Serie B. I punti che dividono le due squadre in classifica sono 6: gli azzurri sono al 3° posto a quota 16, a -2 dalla coppia di testa Crotone-Benevento, mentre i bianconeri sono a 10 al quintultimo posto insieme a Frosinone e Pisa. I precedenti totali sono 58 e in 21 di questi ha avuto la meglio l’Empoli: 19 sono le vittorie dello Spezia, mentre 17 i pareggi. Arbitrerà il sig. Serra, calcio d’inizio alle ore 21.00.

COME ARRIVA L’EMPOLI - C’è tanto rammarico in casa azzurra per la beffa di Trapani, con l’autogol del 2-2 al 94’ di Veseli che ha impedito alla squadra di ottenere il bottino pieno. Se lo avesse fatto, si sarebbe portata in cima alla classifica con le prime due. “Siamo molto rammaricati”, ha confessato il tecnico Bucchi in conferenza stampa. “Il campo sintetico di Trapani è particolare, devo ancora valutare come sta fisicamente la squadra. Domani (oggi, ndr) avremo ancora la rifinitura della mattina per decidere”. Rispetto all’undici sceso in campo sabato, dovrebbe tornare La Gumina in attacco insieme a Mancuso, sempre con Dezi a fare il trequarti nel 4-3-1-2. A centrocampo ancora assente Bandinelli, che sconterà l’ultima delle 3 giornate di squalifica, dunque spazio a Bajrami, Stulac e Frattesi. Dubbi sulla composizione della linea difensiva: in mezzo Romagnoli è sicuro del posto, mentre accanto a lui Nikolaou potrebbe giocare per Maietta, non al meglio. Veseli e Balkovec sono i due laterali bassi. Out anche Moreo.

COME ARRIVA LO SPEZIA - É in grande salute lo Spezia, reduce da due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Pescara (in trasferta). Ora servirà trovare continuità di risultati per allontanarsi dal pericolo. Di solito squadra che vince non si cambia, ma viste le partite così ravvicinate è possibile che ci sia qualche novità nel 4-3-3 ligure. Davanti a Scuffet, Bastoni potrebbe avere la meglio su Ramos per il ruolo di terzino sinistro, con Capradossi-Terzi al centro e Vignali a destra. Non dovrebbe essere toccato il centrocampo con Bartolomei, Ricci e Mora, mentre saranno da valutare le condizioni di Gudjohnsen per l’attacco, uscito affaticato dal match di sabato: se dovesse partire dalla panchina ci sarebbe spazio per Gyasi come a Pescara due settimane fa. Bidaoui farà l’esterno a sinistra, mentre per l’ultima maglia è ballottaggio Ragusa-Ricci. Assenti Galabinov, che si opererà mercoledì al ginocchio, Acampora, Barone, Marchizza e Buffonge