Serie B, Empoli-Trapani: negli ospiti manca Carnesecchi. Azzurri col 4-3-3

vedi letture

Il 28° turno di Serie B mette di fronte Empoli e Trapani al Castellani, per una sfida dal doppio sapore. Da una parte gli uomini di Marino, ripartiti alla grande dopo il terzo arrivo in panchina, dall'altra quelli di Castori, aggrappati al treno playout. I punti saranno fondamentali per entrambi e il fattore campo, come in tutta Italia, non sarà un fattore viste le porte chiuse. Arbitra Federico Dionisi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Il momento è probabilmente il migliore della stagione per gli azzurri, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque. Assenti Pinna, Maietta e Gazzola, si farà di tutto per recuperare almeno Romagnoli. Per il resto Marino ha già preso quasi tutte le sue decisioni: nel 4-3-3 in porta ci sarà Brignoli, con Fiamozzi e Balkovec sulle fasce e Sierralta-Nikolau al centro. A centrocampo c'è un ballottaggio tra Frattesi e Zurkowski, mentre gli altri due dovrebbero essere Ricci ed Henderson. In attacco torna Tutino con Mancuso e Bajrami.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Anche se la stagione ha visto più bassi che alti, la squadra di Castori è reduce dalla bella vittoria per 4-1 sull'Entella. Nel 3-5-2 in porta ci sarà Kastrati (assente Carnesecchi), con la difesa composta da Pagliarulo, Stranderb e Scognamiglio. A centrocampo agiranno Odjer, Taugordeau e Colpani, con Grillo e Kupisz sulle fasce. Duo d'attacco formato da Evacuo e Pettinari.