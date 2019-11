Serie B, Empoli-Venezia: prima in azzurro per mister Muzzi

Partite con obiettivi diversi, dopo le prime 12 giornate Empoli e Venezia si ritrovano ad un solo punto di distanza l'una dall'altra, nel gruppone di centro classifica che riunisce nove squadre in soli tre punti. In casa Empoli la sosta è servita a riorganizzare le idee dopo la sconfitta contro il Pescara, costata la panchina al tecnico Cristian Bucchi. Al suo posto è arrivato Roberto Muzzi, già in azzurro in qualità di collaboratore di Andreazzoli. Per i veneti la settimana è stata invece contraddistinta da problemi extra calcistici, con la città colpita dal maltempo e dai danni causati dall'eccezionale acqua alta. In conferenza stampa l'allenatore arancioneroverde ha voluto ringraziare lo staff di giardinieri che ha consentito alla squadra di allenarsi regolarmente nonostante le difficili condizioni.

COME ARRIVA L'EMPOLI - C'è attesa attorno alla squadra per la prima della gestione Muzzi, anche se l'allenatore non potrà essere personalmente in panchina a causa della squalifica rimediata nell'ultima gara con Andreazzoli al Genoa. Il modulo non dovrebbe subire variazioni rispetto al precedente 4-3-1-2, con Dezi, Stulac e Bandinelli a centrocampo, e uno tra Merola e Laribi alle spalle delle punte La Gumina e Mancuso. In difesa, al posto di Romagnoli, non convocato, dovrebbe schierarsi Nikolaou. Indisponibili anche Moreo, Antonelli e Gazzola, operato in settimana al tendine d'Achille.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dopo il buon pareggio di Ascoli e la vittoria contro il Livorno, il Venezia vorrebbe giocare un brutto scherzo anche ai toscani, per confermarsi una delle squadre più agguerrite fuori dalle mura amiche. Per Dionisi i dubbi riguarderanno la sostituzione delle mezz'ali Zuculini e Lollo, entrambi squalificati, il cui posto potrebbe essere preso da Fiordilino e Maleh, mentre sulla trequarti dovrebbe schierarsi Aramu, favorito rispetto a Capello. In difesa Casale, rientrato dagli impegni con la nazionale, sarà affiancato da Modolo, Casali e Ceccaroni. Out per infortunio Felicioli e Marino.