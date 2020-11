Serie B, Empoli-Vicenza: Mancuso e La Mantia davanti, tanti assenti per Di Carlo

Nona giornata di Serie B, si gioca al Castellani con l'Empoli che ospiterà il Vicenza. Una partita tra due squadre che occupano posizioni di classifica diametralmente opposte. Partiamo dalla formazione guidata da Dionisi, l'obiettivo è quello di riprendersi il primo posto in graduatoria dopo la vittoria nell'anticipo di ieri da parte del Lecce. Un cammino fin qui soddisfacente, una stagione completamente diversa rispetto a quella passata merito anche dell'ex tecnico di Imolese e Venezia. Rimane probabilmente il rimpianto per l'ultimo match del Tombolato, sabato scorso infatti con il Cittadella la vittoria è sfumata nei minuti di recupero con il gol di Gargiulo. Oggi l'occasione per rifarsi ma non sarà facile contro il Vicenza. La squadra di Mimmo Di Carlo occupa la zona playout della classifica ma ha ancora due partite da recuperare, l'ultima gara ufficiale dei biancorossi è datata infatti 7 novembre. Il contagio da Covid 19 non ha risparmiato i veneti che adesso rivedono la luce in fondo al tunnel e vogliono riprendere da dove avevano lasciato, ovvero la vittoria. Non un compito semplice viste anche le tante assenze.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Alessio Dionisi anche per la sfida di oggi si affida al 4-3-1-2 ma deve fronteggiare qualche assenza importante in difesa. Fuori lo squalificato Romagnoli, espulso contro il Cittadella, insieme al terzino sinistro Terzic quindi retroguardia da ridisegnare. Casale dovrebbe occupare il posto di centrale difensivo al fianco di Nikolau mentre a sinistra è ballottaggio tra Cambiaso e Parisi con il primo favorito. In avanti conferme per la coppia formata da La Mantia e Mancuso, assente invece Moreo.

COME ARRIVA IL VICENZA - Mimmo Di Carlo fa la conta dei disponibili ma gli assenti ancora sono veramente tanti: Bruscagin, Bizzotto, Cappelletti, Nalini, Ierardi, Padella, Pontisso e Rigoni. Scelte obbligate per la sfida del Castellani, si disimpegnerà in difesa Scoppa che in realtà è un mediano al fianco di Pasini. Maglia da titolare in mezzo al campo per il giovane Da Riva al fianco di Cinelli mentre sulle corsia mancina ci sarà spazio per Dalmonte. In attacco sicuro del posto Meggiorini, il partner sarà uno tra Jallow e Marotta.