Serie B, Entella-Chievo: Boscaglia sogna lo sgambetto alla capolista

Per qualcuno può essere Davide contro Golia, in realtà la Virtus Entella ha dimostrato di avere i mezzi per creare difficoltà a chiunque come dimostrato dal pareggio ottenuto all'andata. Il Benevento, dal canto suo, non ha nessuna voglia di fermarsi e spera di mantenere inalterato il distacco dalla seconda dopo la vittoria nell'anticipo del Frosinone sul Cosenza per 2-0. Sarà anche la sfida degli allenatori: da un lato un professionista come Boscaglia che ha dimostrato di essere una garanzia in questa categoria, dall'altro un mister a caccia di riscatto dopo l'esonero di Bologna e che spera di restare anche in caso di promozione. Atteso tanto pubblico sugli spalti, con discreta rappresentanza nel settore riservato agli ospiti.

COME ARRIVA L'ENTELLA

Mister Boscaglia ha invocato l'aiuto del pubblico sostenendo che "in uno stadio come il nostro, con dimensioni ridotte e la vicinanza degli spalti al terreno di gioco, il fattore dodicesimo può fare la differenza e ne abbiamo bisogno". Dal punto di vista tattico sarà la solita Virtus, desiderosa di fare la gara senza accontentarsi del pareggio. In rampa di lancio Jacopo Dezi, pronto all'esordio da titolare a cospetto della tifoseria ligure. In avanti potrebbe trovare spazio dal primo minuto Mancosu, rivitalizzato dal gol siglato a Venezia e autentico beniamino della torcida locale. In generale non ci aspettiamo grosse novità di formazione, soprattutto perchè la squadra esprime un ottimo calcio e non necessita di alcuna rivoluzione. Da segnalare una bella iniziativa della società: ingresso gratuito allo stadio per tutti coloro che hanno aderito alla campagna per la donazione del sangue.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

La capolista recupera quasi tutti i tasselli che erano mancati nelle scorse settimane. Regolarmente a disposizione i vari Maggio, Schiattarella, Improta e Volta, mentre restano in infermeria calciatori di assoluto livello come Antei, Kragl, Tello e Tuia che, in questi due anni, ha disputato pochissime partite a causa di problemi muscolari. La formazione sarà molto simile a quella che ha battuto la matricola Pordenone. Dinanzi a Montipò si ricomporrà il quartetto formato da Letizia, Caldirola, Barba e Maggio, con Viola intoccabile in cabina di regia affiancato da Hetemaj e Schiattarella, mentre Insigne agirà alle spalle di Sau e Moncini, nettamente favorito su Massimo Coda che, salvo colpi di scena, non rinnoverà il contratto e giocherà altrove l'anno prossimo. Sperano di trovare spazio in corso d'opera i giovani Rillo, Pastina, Di Serio e Basit che lo staff tecnico ha elogiato di recente.