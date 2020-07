Serie B, Entella-Chievo: liguri senza Settembrini, Aglietti non cambia il tridente

I play-off sullo sfondo della sfida tra Virtus Entella e Chievo, in programma questa sera alle ventuno. I veneti hanno nel mirino il sesto posto del Frosinone, ma devono guardarsi le spalle dalla bagarre per la top eight, capeggiata dalla Salernitana. I liguri occupano attualmente la parte destra della classifica, ma la distanza dall'ottavo posto non è proibitiva: serve però trovare continuità in questo finale di stagione.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Lunedì contro il Pordenone è arrivato il secondo k.o. in tre gare dopo il lockdown. Un andamento non entusiasmante, ma Boscaglia vuole evitare in ogni modo che la sconfitta lasci degli strascichi nei suoi giocatori. Mancherà di certo Settembrini, squalificato dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata in diffida contro i Ramarri. Il tecnico dei biancocelesti guarda all'infermeria con febbrile attesa: dovrebbe rientrare tra i convocati Manuel De Luca; qualche chance anche per Contini e Coppolaro, anche se molto dipenderà dal responso dello staff medico. Possibile qualche variazione in attacco: soltanto oggi, però, verranno sciolte le ultime incognite.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Il due a zero sul Frosinone ha riportato un po' di sereno a Verona, e l'augurio di Aglietti è che possa essere l'anticamera di un filotto di risultati utili da inanellare nelle prossime settimane. Tanti dubbi per il tecnico dei clivensi, che dovrebbe però affidarsi nuovamente al tridente schierato contro i ciociari: in pole, dunque, Vignato e Giaccherini a supporto di Djordjevic. Joel Obi, che ha sbloccato il match di lunedì, sarà presumibilmente confermato in mediana.