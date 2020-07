Serie B, Entella-Cittadella: obiettivi raggiunti, si punta a chiudere in bellezza

Termina stasera la regular season di Serie BKT con gli incontri della 38ªgiornata di campionato, tra cui il match del "Comunale" di Chiavari tra Virtus Entella e Cittadella. I liguri sono una delle cinque squadre cadette a non avere obiettivi di classifica (le altre sono Benevento e Crotone promosse in serie A, il Livorno retrocesso in Lega Pro e la Cremonese salva matematicamente), avendo raggiunto la salvezza con un turno d'anticipo grazie al punto fatto registrare nel derby contro lo Spezia. I veneti si sono assicurati per la quarta volta consecutiva l'accesso ai play-off battendo il Venezia nell'ultima giornata, ma hanno l'incentivo di migliorare il piazzamento finale in vista degli spareggi promozione. I granata, quindi, hanno più interesse nel cogliere i tre punti, ma i diavoli neri sono pronti ad onorare l'impegno e terminare la stagione con una vittoria. Calcio d'inizio previsto alle ore 21. L'arbitro dell'incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Raggiunta la salvezza, nonostante la corte del Palermo e le parole enigmatiche del presidente Gozzi circa il suo futuro, Roberto Boscaglia ha manifestato la volontà di proseguire l'avventura sulla panchina biancoazzurra anche nella prossima stagione. Per l'ultimo incontro di campionato, il mister dovrà fare a meno di Paolucci, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo. Da valutare le condizioni di Poli, uscito per un problema fisico nel derby, e Pellizzer, ma nessuno dei due dovrebbe essere rischiato. Solito 4-3-1-2 per i liguri con Contini in porta, Coppolaro in coppia con Chiosa al centro della difesa con De Col a destra e Sala a sinistra. In mezzo al campo Settembrini, affiancato da Dezi e Mazzitelli. Schenetti trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta da De Luca G. e Rodriguez.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La vittoria sul Venezia ha ridato entusiasmo e caricato l'ambiente dopo una striscia negativa di ben cinque sconfitte consecutive. La possibilità di approdare direttamente alle semifinali play-off è ancora viva e per questo il tecnico Roberto Venturato dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, con un occhio ai giocatori diffidati (Paleari, Benedetti e D'Urso) in vista degli spareggi. Il mister dovrà fare a meno di Adorni, fermato un turno dal Giudice Sportivo, e Luppi, il quale deve ancora scontare uno dei due turni di squalifica inflittagli dopo la trasferta di Verona contro il Chievo. Non convocato Pavan, non al meglio e diffidato, per preservarlo per i prossimi impegni. Questa la probabile formazione granata: 4-3-1-2 con Paleari in porta, Ghiringhelli (rientrante dalla squalifica), Frare, Perticone e uno tra Benedetti e Rizzo in difesa. Capitan Iori dovrebbe tornare dal 1' a guidare il centrocampo, affiancato da Proia e Branca. D'Urso in vantaggio su Vita per il ruolo di trequartista alle spalle di Diaw e Panico (in vantaggio su Stanco e Rosafio).