Serie B, Entella-Cosenza: primo scontro ufficiale tra le due squadre

Uno scontro da parte destra della graduatoria. Entella-Cosenza è l'occasione per entrambe di rilanciarsi, non solo in ottica classifica, ma anche a livello morale ed emozionale. Un filo rosso che unisce le due squadre, che pure non vivono momenti di forma esattamente sovrapponibili. La Virtus, dodicesima forza in cadetteria, non vince dal quattordici settembre scorso, data dell'uno a zero interno contro il Frosinone. Da allora sono arrivati solo pareggi e sconfitte, l'ultima in ordine di tempo venerdì, sul campo dell'Ascoli. Di fronte c'è un Cosenza che, al netto della serie di cinque risultati utili consecutivi - un solo successo e quattro pari -, naviga a ridosso della zona rossa. C'è però un fattore trasferta da considerare: degli otto punti complessivi all'attivo, i rossoblù ne hanno raccolti cinque lontano dalle mura amiche. Dato statistico che dà coraggio ai calabresi, ma guai a sottovalutare l'avversario: "Ad Ascoli meritavano di più - ha detto dopo il match contro il Chievo Braglia -, hanno dimostrato di correre molto e di vivere un buon momento di forma". Sfida che sarà a modo suo storica: per la prima volta, infatti, le due squadre si affronteranno in una partita ufficiale.

COME ARRIVA L'ENTELLA - In panchina non siederà Boscaglia, cui è stata comminata una giornata di squalifica dopo l'espulsione di Ascoli: lo sostituirà il suo vice, Giacomo Filippi. Out anche lo squalificato Chiosa. Il dubbio principale riguarda il modulo: con la difesa a tre probabile il sacrificio sulla trequarti di Schenetti, per far posto a Coppolaro al fianco di Pellizzer e Poli, con Sernicola a tutta fascia. In caso di linea a quattro potrebbe essere proprio l'ex Matera ad essere escluso dalla formazione titolare.

COME ARRIVA IL COSENZA - Kone rimpolpa la lista degli infortunati: l'ivoriano classe 2000 ha ricevuto una botta al ginocchio e non sarà a disposizione di Braglia questa sera. Ancora ai box Schiavi e Monaco - si proverà a recuperare entrambi per il monday night contro la Cremonese -, così come Lazaar, alle prese con una ricaduta dell'infortunio al quadricipite rimediato circa un mese fa contro il Livorno. Rispetto al match contro il Chievo Braglia potrebbe sparigliare un po' le carte, per gestire al meglio le energie in questo mini-tour de force.