Serie B, Entella-Crotone: sfida in alta quota

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Virtus Entella e Crotone scenderanno in campo questa sera al "Comunale" di Chiavari nell'anticipo della 26ª giornata della Serie BKT 2019/2020. Il match verrà disputato a porte chiuse sotto disposizione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Solo una vittoria negli ultimi sei match disputati per i padroni di casa, reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la capolista Benevento (0-4). Trend negativo che ha sgonfiato le ambizioni dei liguri, scivolati in decima posizione con 35 punti, al momento estromessi dalla zona playoff. Quarta posizione, 40 punti e sogno promozione diretta in Serie A più vivo che mai per il Crotone, che si ritrova a sole tre lunghezze dalla seconda piazza occupata dal Frosinone.Tre sconfitte e due vittorie lo score delle ultime cinque giornate per i calabresi, che arrivano a Chiavari dopo il convincente successo interno sul Pescara per 4-1. La gara sarà diretta dal Sig. Gianluca Aureliano di Bologna, calcio d'inizio alle ore 21.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Torna in panchina mister Boscaglia dopo aver scontato un turno di squalifica contro il Benevento. Alcuni dubbi per il tecnico siciliano che dovrebbe riproporre Coppolaro con Pellizzer al centro della difesa, vista l'assenza di Chiosa. Probabile conferma per De Col come terzino destro, con Sala largo a sinistra. A centrocampo l'unico sicuro del posto sembra Paolucci, con Settembrini e Mazzitelli in vantaggio sulla concorrenza per ricoprire il ruolo di mezz'ala. Schenetti agirà sulla trequarti, in avanti dubbio Dezi-Morra - anche Mancosu si gioca le sue chances - per affiancare l'inamovibile Beppe De Luca, fresco vincitore del premio di miglior giocatore del mese del campionato di Serie B. Queste le parole di mister Boscaglia in conferenza stampa: "Veniamo da una sconfitta pesante e vogliamo assolutamente vincere la partita anche se davanti avremo una squadra forte. Ci adeguiamo alle decisioni degli organi competenti ma giocare a porte chiuse comporterà una situazione surreale. Noi dovremo essere bravi a non farci influenzare e pensare solo alla vittoria. Abbiamo le armi per affrontare il Crotone e possiamo batterli, sarà dura, ma abbiamo una grande voglia di rivalsa".

COME ARRIVA IL CROTONE - Tutti a disposizione di mister Stroppa eccetto il lungodegente Zanellato e Maxi Lopez, fuori dai convocati per scelta tecnica. Si va verso la conferma degli undici vittoriosi sul Pescara: 3-5-2 con Cordaz tra i pali, difesa a tre composta da Golemic - insidiato da Curado -, Marrone e Cuomo. Barberis playmaker affiancato da Messias e Benali, con Gerbo e Molina sulle fasce. Gli attaccanti saranno Simy e Armenteros. L'allenatore dei calabresi ha così presentato il match contro i liguri: "Per me è uno scontro diretto e lo affronteremo come tale, sono qualche punto dietro ma una vittoria li avvicinerebbe sensibilmente. È una partita difficilissima, bisognerà mettere in campo tutte le nostre qualità". Questo il pensiero del mister sulla decisione di giocare a porte chiuse: "Per me è sempre uno svantaggio, anche fuori casa. Ci adeguiamo, ma non è una situazione normale".