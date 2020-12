Serie B, Entella-Empoli: Vivarini ritrova Costa e De Col, Dionisi non pensa al turnover

L'undicesimo turno del campionato di Serie B mette a confronto Virtus Entella ed Empoli, quasi un 'testacoda' per i momenti opposti che le due squadre stanno vivendo in campionato. I Diavoli chiavaresi occupano l'ultimo posto in classifica, a quota 5, e sono l'unica squadra di Serie B a non aver mai vinto da inizio stagione, nonostante il recente cambio di guida tecnica. L'Empoli, da parte sua, malgrado sia reduce da una striscia di 3 pareggi consecutivi, è in quarta posizione a -2 dalla promozione diretta. La squadra di Dionisi ha mostrato nelle ultime gare di soffrire i minuti di recupero: contro Vicenza e Cittadella sono 4 i punti persi per gol incassati oltre il 90'. Contro l'Entella i toscani sperano anche di avere l'occasione per riscattare le due batoste dello scorso campionato, con 6 gol subiti e solo 2 segnati.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Le prime due gare di Vincenzo Vivarini, subentrato a Tedino, non sono andate come la società si augurava, e l'impegno contro l'Empoli appare piuttosto proibitivo per una squadra che è ancora alla ricerca della sua identità. Per affrontare il suo passato, seppur breve, in azzurro, mister Vivarini dovrebbe puntare nuovamente sul 4-3-1-2 utilizzato a Cremona, potendo contare sul prezioso recupero di Costa e De Col per ridare smalto alle corsie laterali. A centrocampo potrebbe quindi toccare a Crimi affiancare Settembrini e Paolucci, mentre in attacco Schenetti agirà alle spalle di De Luca e Brunori, favorito nel ballottaggio con Morosini.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Modulo a specchio per Alessio Dionisi, che ha dichiarato di non pensare al turnover in vista del periodo denso di partite, ma di puntare sulla formazione migliore per riprendere già da Chiavari la via della vittoria. Anche nel caso degli azzurri è ipotizzabile che ci saranno pochi cambi rispetto al pareggio con il Pordenone: Haas sostituirà sulla trequarti l'indisponibile Bajrami, davanti a lui potrebbe trovare spazio Mancuso accanto all'ex Entella La Mantia, per un attacco di peso. A centrocampo ballottaggio Ricci-Zurkowski per completare la mediana composta da Stulac e Bandinelli, mentre in difesa rientrerà Fiamozzi. Torna tra i convocati anche Moreo, per lui è probabile una chance a partita in corso.