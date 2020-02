Serie B, Entella-Pescara: sfida con sfondo playoff

Bella sfida a Chiavari tra Virtus Entellae Pescara. Un match con vista playoff per entrambe le squadre: i liguri hanno raccolto due punti nelle ultime gare, ringalluzziti, invece, gli abruzzesi che con Legrottaglie in panchina, hanno ottenuto due vittorie consecutive. Tre i precedenti tra le due squadre a Chiavari. Successo nella stagione 2014-15 per il Pescara per 5-2, poi due pareggi a reti inviolate. All'andata è finita 1-1 tra le due squadre con reti di Schenetti e Memushaj Calcio d'inizio alle ore 15, l'arbitro sarà Sozza della sezione di Seregno.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Il ruolino casalingo dell'Entella è discreto con 5 vittorie e solo una sconfitta in dieci gare: solo 5 le reti subite dalla squadra di Boscaglia che deve vincere per rimediare alla sconfitta di misura contro il Frosinone. Così il tecnico Boscaglia prima della gara: "Dobbiamo stare molto attenti, abbiamo un obiettivo importante innanzitutto che è la salvezza, che dobbiamo cercare di raggiungere prima possibile. Se lavoriamo in questo modo potremo arrivarci prima di quello che pensavamo, ma dobbiamo farlo sempre con grande cattiveria agonistica e dobbiamo continuare a lavorare così". Sarà 4-3-1-2 per i liguri con Currarino alle spalle di De Luca e Rodriguez.

COME ARRIVA IL PESCARA - Ottimo il rendimento esterno degli abruzzesi con 5 vittorie su 10 gare lontano dall'Adriatico: 15 punti che la portano al quarto posto nella classifica parziale. Così il tecnico Legrottaglie prima della gara: "Da traghettatore a predestinato? Mi sento predestinato solo perché sono figlio di Dio. Puntiamo al massimo. Partita complicata, l’Entella è una squadra quadrata”. Sarà 3-5-2 per gli abruzzesi con Galano e Maniero coppia d'attacco.