Serie B, Entella-Reggiana: alla ricerca del primo successo in campionato

La Serie B scende in campo per il secondo turno di campionato, e sul terreno del Comunale di Chiavari si affrontano Entella e Reggiana, entrambe reduci da un pareggio nella gara d'esordio, rispettivamente contro Cosenza e Pisa. La squadra granata, trionfatrice nei play-off di Serie C lo scorso anno, ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in cadetteria, fermando sul 2-2 i toscani grazie alle reti di Mazzocchi e Martinelli, mentre nella successiva sfida di Coppa Italia contro il Monopoli sono serviti i rigori per assicurarsi il passaggio del turno. La fatica dei granata, però, potrebbe risultare vana in quanto il Monopoli ha presentato nelle scorse ore un ricorso sulla base del mancato rispetto del turno di squalifica di Kargbo, ammonito durante una gara di Coppa Italia di Serie D del settembre 2018. Anche l'Entella, da parte sua, arriva da una vittoria nel turno di Coppa contro l'AlbinoLeffe: le reti di Koutsoupias e Petrovic hanno infatti garantito alla squadra di Tedino la qualificazione.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Ancora attivi sul fronte del mercato, i Diavoli chiavaresi potranno contare sul nuovo innesto Leonardo Morosini, appena arrivato in maglia biancoceleste. Il fantasista dovrebbe però partire dalla panchina, pur essendo reduce da sei mesi positivi ad Ascoli. Per mister Tedino, che ha ritrovato una pedina importante come Schenetti, restano ancora alcuni dubbi di formazione, data l'indisponibilità di Pellizzer, Mancosu, Nizzetto, Rodriguez e Settembrini. Nel reparto offensivo del 4-3-1-2 che affronterà la Reggiana dovrebbero quindi trovare spazio da da titolari Crimi, De Luca e Brunori.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Anche il tecnico granata Alvini è alle prese con qualche dubbio di formazione, legato principalmente alle condizioni di Ajeti. Il difensore albanese ha rimediato una botta nella gara di Coppa Italia e rischia di dare forfait, al suo posto potrebbe scendere in campo Gyamfi, già impiegato contro il Pisa. Nel 3-4-1-2 costruito da Alvini le chiavi dell'attacco saranno in mano a Mazzocchi, che dovrebbe essere affiancato da Kargbo, mentre sulla trequarti è aperto il ballottaggio tra Voltan e Radrezza, con il secondo leggermente favorito.