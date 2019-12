Serie B, Entella-Spezia: piú dubbi di formazione per gli ospiti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 18° turno di Serie B mette di fronte Virtus Entella e Spezia, in un derby ligure dal sapore speciale. La classifica costringe gli ospiti a guardarsi dalle ultime posizioni, mentre i padroni di casa sono al centro del caos playoff e con una vittoria potrebbero continuare a sognare. Arbitrerà la sfida Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - L'ultimo turno di campionato ha visto la squadra di Boscaglia perdere a Perugia, ma in casa hanno raccolto la maggior parte dei punti in campionato e al 'Comunale' potranno contare su un grande sostegno: si annuncia il tutto esaurito. Classico 4-2-3-1 per i biancazzurri, con Contini in porta e la difesa composta da Chiosa, Crialese, Pellizzer e Coppolaro. A centrocampo ci saranno Eramo e Paolucci, mentre in appoggio a De Luca agiranno Settembrini, Adorjan e Morra.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Qualche dubbio in più per Italiano, che a centrocampo dovrà fare a meno di Maggiore e ha ancora qualche ballottaggio da sciogliere. In porta andrà Scuffet, mentre la difesa a 4 sarà composta Ferrer, Erlic, Capradossi e uno tra Ramos e Marchizza. A centrocampo Mora sostituirà Maggiore e giocherà con Bartolomeo e Mastinu. In attacco Ragusa, Gudjohnsen e Ricci. Da segnalare come gli spezini abbiano saltato l'ultima gara con la Cremonese a causa del maltempo e quindi abbiano avuto una settimana in piú di riposo.