Serie B, Entella-Venezia 0-2, le pagelle: Ceccaroni determinante, Forte rapace

Entella-Venezia 0-2

Marcatori: 49' Forte (Venezia), 77' Ceccaroni (Venezia)

ENTELLA

Borra 6 - Para il parabile risultando incolpevole in occasione dei due gol subiti.

Pellizzer 5 - Affianca Poli sul centro-destro facendosi colpevolmente anticipare da Forte in occasione dell'1-0 avversario.

Poli 6 - Dirige diligentemente la difesa di Tedino non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo (dal 73' Petrović 6 - Subentra a Poli rimpinguando le maglie dell'attacco biancoceleste).

Chiosa 6,5 - Spalleggia Poli sul centro-sinistra effettuando diverse chiusure difensive degne di nota.

De Col 6,5 - Corre lungo l'out di destra vedendosi annullare, per fuorigioco, la rete del possibile 1-0 biancoceleste.

Brescianini 6,5 - Esce anzitempo a causa di un problema ad una caviglia sfiorando il gol, con un bel colpo di testa, nei pochi minuti in rimane in campo (dal 15' Toscano 6 - Sostituisce l'infortunato Brescianini cercando, e non trovando, la giocata decisiva).

Mazzocco 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi grosse responsabilità in fase offensiva.

Currarino 5,5 - Gioca con il freno a mano tirato, specie dopo l'ammonizione, costringendo Tedino, nella ripresa, a sostituirlo (dal 73' Cléùr 6 - Prende il posto di Poli donando nuova linfa alla corsia di sinistra)

Morosini 5 - Indossa i panni del trequartista di destra rendendosi protagonista di una prestazione decisamente anonima (dal 57' Cardoselli 5,5 - Subentra a Morosini non apportando la vivacità offensiva sperata).

Brunori 5,5 - Ricopre un paio di ruoli, trequartista di sinistra ed attaccante centrale, in alternanza con De Luca faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso (dal 57' Mancosu 6 - Sostituisce Brunori offrendo qualche buon suggerimento per i propri compagni).

De Luca 6,5 - Riceve pochissimi rifornimenti offensivi andando vicino, nella ripresa, alla rete personale.

VENEZIA

Lezzerini 6,5 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto ogniqualvolta chiamato in causa.

Mazzocchi 6,5 - Pattuglia attentamente la fascia destra non badando a grossi fronzoli in fase difensiva (dall'88' St Clair sv - Subentra a Mazzocchi nel finale non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Modolo 6,5 - Guida sapientemente la difesa di Zanetti stroncando sul nascere la maggior parte delle iniziative offensive avversarie.

Ceccaroni 8 - Gioca diligentemente al fianco di Modolo propiziando un gol e realizzando un altro, entrambi con un colpo di testa.

Felicioli 6,5 - Percorre regolarmente la fascia sinistra supportando, in maniera positiva, entrambe le fasi di gioco (dal 78' Molinaro sv - Sostituisce Felicioli apportando esperienza alla squadra).

Aramu 7 - Regala lampi della sua classe disegnando, con il suo mancino liftato, l'assist del raddoppio arancioneroverde.

Fiordilino 6,5 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana di Zanetti cercando la via del gol con un paio di conclusione da fuori.

Vacca 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo uscendo anzitempo a causa di problemi fisici (dal 73' Taugourdeau 6,5 - Prende il posto di Vacca rendendosi protagonista di un bel suggerimento per Johnsen ed una conclusione a rete direttamente da calcio di punizione).

Johnsen 6 - Conferisce velocità e profondità alla formazione arancioneroverde risultando un po' indeciso in zona gol (dall'88' Svoboda sv - Subentra a Johnsen non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in evidenza).

Capello 6,5 - Svaria costantemente attorno a Forte andando vicino, più e più volta, al gol.

Forte 7,5 - Combatte contro l'intera retroguardia biancoceleste realizzando rapacemente la rete dell'1-0 (dall'88' Bocalon sv - Sostituisce Forte provando, nel poco tempo concessogli, a farsi notare).