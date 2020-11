Serie B, Entella-Venezia: Tedino cerca la prima vittoria in campionato

Calcio d'inizio alle ore 15:00.

Nel recupero della 5ª giornata della Serie BKT 2020/2021 la Virtus Entella del tecnico Bruno Tedino affronta il Venezia FC del tecnico Paolo Zanetti presso lo Stadio Comunale "Aldo Gastaldi" di Chiavari.

COME ARRIVA L'ENTELLA - I biancocelesti occupano attualmente il 18° posto in classifica con 4 punti e, nell'ultimo turno disputato, hanno perso 5-1 in casa contro il Lecce (Virtus Entella vs US Lecce 1-5, 8 novembre 2020).

Tedino, che insegue la prima vittoria in campionato, sembra orientato ad optare per un 3-5-2 con Borra in porta. Difesa a tre, da destra a sinistra, composta da Poli, Chiosa e Pellizzer. Centrocampo, dove mancherà lo squalificato Paolucci, formato, sempre da destra a sinistra, da De Col, Crimi, Mazzocco, Brescianini e Currarino. In attacco, il tandem composto da De Luca e Petrović.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Gli arancioneroverdi, che momentaneamente sono all'8° posto in classifica con 10 punti, sono reduci dalla sconfitta 2-1 fuori casa contro la Reggiana (AC Reggiana 1919 vs Venezia FC 2-1, 8 novembre 2020).

Zanetti, che deve fare a meno di Maleh impegnato con l'Under 21 azzurra, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali. Linea difensiva a quattro, da destra a sinistra, formata dallo scozzese St. Clair, Modolo, Ceccaroni e Felicioli. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno lo sloveno Crnigoj, Vacca e Fiordilino. Davanti, alle spalle della coppia composta da Forte e dal norvegese Johnsen, vestirà i panni del trequartista Aramu.