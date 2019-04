© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Due vittorie importanti nel pomeriggio di Serie B conquistate da Ascoli e Cremonese. La squadra di Vivarini ha battuto 2-1 in rimonta il Pescara e dopo il gol di Mancuso ha trovato la vittoria grazie al rigore di Ninkovic e quello di Ciciretti arrivato nella ripresa. Brutta sconfitta invece subita dal Lecce ko 2-0 in casa della Cremonese complice l'espulsione di Vigorito che ha lasciato i pugliesi in dieci dal 27'. Decisiva per la Cremonese la doppietta di Strizzolo.

SERIE B - RISULTATI FINALI

Ascoli-Pescara 2-1

Cremonese-Lecce 2-0

Ore 18 Cosenza-Crotone