Serie B, finisce 1-1 l'anticipo tra Chievo ed Empoli

La seconda giornata di serie B si è aperta con l'anticipo tra Chievo Verona ed Empoli allo stadio Bentegodi. Il match è terminato 1-1 con le reti di Dezi e di Djordjeivc, entrambi i gol sono stati messi a segno nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a vincere la sfida, ma gli azzurri si sono difesi con ordine fino al fischio finale.

Sorride l'Empoli, che sale a quota 4 punti in classifica dopo il successo con la Juve Stabia. Serata amara per il Chievo, che rinvia ancora la prima vittoria stagionale dopo lo stop in casa del Perugia. Domani turno serale con il Benevento impegnato contro il Cittadella e il Frosinone che ospiterà l'Ascoli.