© foto di Andrea Rosito

Rimangono ancora a secco di vittorie in campionato sia Cosenza che Benevento, le due squadre che si sono annullate a vicenda nella partita di Serie B in programma oggi alle ore 17. Al Marulla infatti la partita si è conclusa sul punteggio di 0-0 al termine di un incontro comunque acceso, che ha visto gli ospiti vicini a sbloccarla con il palo colpito da Buonaiuto. I campani rimangono in zona playoff, mentre i calabresi rimangono a ridosso della zona pericolosa.