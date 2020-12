Serie B, finisce senza reti il big match tra Venezia e Spal: 0-0 al Penzo

vedi letture

Finisce senza vincitori né vinti il match di Serie B tra Venezia e Spal. 0-0 il risultato finale, con le occasioni da rete che comunque non sono mancate. Con questo risultato le due compagini restano appaiate in zona playoff, 23 per gli estensi e 22 per i veneti, -4 dalla capolista Empoli.