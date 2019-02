© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina zero a zero il primo tempo di Foggia-Benevento. Partita combattuta e tesa, con poche occasioni costruite dalle due squadre. Nel finale di frazione è stato espulso il capitano dei padroni di casa, Gerbo, per aver rifilato un calcione a Costa. Allontanati anche tre elementi della panchina dei rossoneri pugliesi.