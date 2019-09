Serie B, Frosinone-Ascoli: ciocari a caccia di riscatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Frosinone deve riscattare la sconfitta pesante contro il Pordenone, l'Ascoli, invece, vuole la continuità dopo il successo contro il Trapani. Non è una gara banale quella dello Stirpe tra i laziali e i marchigiani. Per Nesta è già una gara da non perdere, mentre per Zanetti l'obiettivo è continuare a inanellare risultati positivi. I sette precedenti nel Lazio (uno allo stadio "Stirpe" e sei al "Matusa") registrano quattro successi dei laziali, due pareggi e una vittoria marchigiana. L'ultimo precedente risale al 18 Febbraio 2018, quando i giallazzurri superarono 2-0 i bianconeri grazie alle reti di Dionisi e Ciofani. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Di Martino.

COME ARRIVA IL FROSINONE - La squadra di Nesta deve cambiare marcia, quella vista contro il Pordenone è troppo brutta per essere vera. I laziali non avranno a disposizione Szyminski e Rohden e dovrebbe essere confermato il 4-3-1-2 con Ciano alle spalle di Trotta e Citro.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Un bel successo sul Trapani trascinato da Scamacca, lieta sorpresa di questo inizio di stagione. Zanetti non può contare su D'Elia (risentimento muscolare), Novi (problema al ginocchio) e Beretta e sullo squalificato Da Cruz. Avanti con il modulo 4-3-1-2 con Ninkovic alle spalle di Ardemagni e Scamacca.