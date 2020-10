Serie B, Frosinone-Ascoli: ciociari a caccia della seconda vittoria di fila

Confronto tra squadre con inizi complicati, quello dello stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari, pur reduci dalla vittoria importante di Venezia, sono infatti attualmente in un trend che parla di due sconfitte nei primi tre impegni stagionali tra campionato e Coppa Italia. Medesimo discorso lo si può far per l'Ascoli, con la piccola aggravante del non aver ancora agguantato la prima vittoria stagionale e di aver rimediato sei gol in due partite casalinghe tra Perugia e Lecce. A far la differenza, dunque, sarà l'approccio delle due squadre, con i 3 punti odierni che acquistano un peso specifico importante.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Buone notizie per Alessandro Nesta: rientra in gruppo, infatti, Kastanos che si candida per una maglia dal primo minuto contro i marchigiani. Rodhen prosegue con il lavoro differenziato, mentre si riposa in via precauzionale Baroni. In attacco probabile tandem formato da Ciano e uno tra Novakovich, Dionisi e Parzyszek. Salvi sull'out destro, possibili sorprese Ariaudo in difesa e Vitale a centrocampo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Ci sarà Kragl a giocare il classico match dell'ex, con Bertotto che pare aver ricevuto garanzie sufficienti per mandarlo in campo dal primo minuto. C'è, però, la chance che venga schierato in difesa sull'out mancino qualora il tecnico decidesse di giocare con un modulo a 4. In caso contrario, out mancino nel centrocampo a 5. Non recupera Avlonitis, con Corbo che dovrebbe prendere il suo posto in difesa. In attacco Bajic pare sicuro della maglia da titolare, al pari di Cavion a centrocampo.