Serie B, Frosinone-Chievo: a caccia di punti per dare una svolta

Il Frosinone di Nesta sfida il Chievo di Marcolini in una gara valevole per la 12/a giornata di Serie B. I ciociari hanno raccolto, fin qui, solo 14 punti malgrado sia stati accreditati alla vigilia di essere una delle squadre più attrezzate del lotto. Il Chievo, invece, ha 4 punti in più e punta al colpo grosso per innalzarsi verso le zone altissime della classifica. Sarà un match, comunque, vibrante e aperto ad ogni soluzione. Il Chievo nelle ultime cinque giornate ha raccolto 11 punti, meglio ha fatto solo il Benevento con 12, mentre il Frosinone grazie a 3 pareggi e due vittorie ha conquistato 9 punti negli ultimi cinque match disputati. I clivensi sono un tabù per la squadra ciociara: negli ultimi sei precedenti tra le due formazioni, infatti, ben cinque sono state le vittorie per i veronesi con un solo pareggio ottenuto dal Frosinone, nell’ultima sfida del passato campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Sacchi della sezione di Ravenna.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Si va a caccia di punti pesanti per risalire posizioni in classifica. Dello stesso avviso è l'allenatore dei ciociari, Alessandro Nesta: "Classifica cortissima e per tutti è un'opportunità. Vincere due partite di fila ti può dare una buona classifica. Giochiamo contro una squadra forte che sta facendo bene. Chiudere con una vittoria prima della pausa sarebbe importante anche perché la nostra classifica cambierebbe". Sarà 3-5-2 per il Frosinone con Ciano e Dionisi coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Una vittoria esterna proietterebbe i clivensi ancora più in alto. Marcolini, però, deve fare i conti con le assenze: fuori Djordjevic e Meggiorini, in attacco spazio a Ceter e Rodriguez con Giaccherini alle loro spalle nel 4-3-2. Così il tecnico prima della gara: "" Frosinone mi aspetto un avversario agguerrito, che in casa ha raccolto la maggior parte dei propri punti. Loro hanno allestito una rosa per risalire in Serie A, ma noi andremo li come a La Spezia per non farci schiacciare e provare e fare risultato."