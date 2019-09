Serie B, Frosinone-Cosenza: out anche Kanouté

Live, pagelle e approfondimenti a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Andrea Rosito

Archiviato il turno infrasettimanale e tutte le emozioni che ha regalato, la Serie B ha già voltato pagina e si è proiettata sulla sesta giornata del girone d'andata, aperta da Pescara-Crotone di ieri sera. Quattro le partite in programma nella giornata di oggi, tra le quali Frosione-Cosenza, gara che mette di fronte due tra le principali scontente di questo inizio di stagione. In palio punti importanti per spazzare via un po' di delusione e provare ad allontanarsi dalle sabbie mobili di classifica approfittando degli eventuali passi falsi delle altre. La squadra di casa ha finora la seconda peggior difesa del torneo, insieme a Pescara e Cittadella, con nove reti subite, meglio soltanto rispetto alla Juve Stabia (ultima con 11, ndr). Al Benito Stirpe arriva però il secondo peggior attacco del torneo, insieme alla Juve Stabia, con due reti all'attivo, meglio soltanto del Trapani (1 sola rete segnata in cinque giornate, ndr).Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15 ed è affidato al signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL FROSINONE - "Dipende solo da noi, dal nostro spirito. Dobbiamo far crescere la nostra autostima. Cerchiamo di fare un calcio semplice", ha detto Alessandro Nesta nella conferenza stampa della vigilia per provare a spronare i suoi ragazzi. Convocato Rohden, mentre non saranno della gara Maiello, Bardi e Dionisi."Difficile riproporre il 4-3-1-2 senza Maiello. A Perugia abbiamo visto cosa non può essere riproposto, qualche soluzione alternativa l’abbiamo provata, vediamo", ha spiegato l'allenatore.

COME ARRIVA IL COSENZA - Diverse le assenze nella rosa a disposizione di Braglia che oggi prova almeno a proseguire la striscia positiva dopo il punto conquistato contro il Livorno. A causa di una contusione rimediata nell'ultimo turno di campionato, non ci sarà Kanoute, oltre a Lazaar e ai già infortunati Litteri e Schiavi. Probabile l'impiego di Broh e Trovato, da capire però se dall'inizio o a partita in corso.