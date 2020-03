Serie B, Frosinone-Cremonese: debutto in panchina per Bisoli

La prima di Bisoli per risollevare le sorti della Cremonese, contro la voglia di A del Frosinone. Si gioca oggi alle quindici, nella cornice desolata di uno Stirpe senza spettatori, d'accordo con le nuove direttive per contrastare la diffusione del Coronavirus. Perfetto equilibrio nei sette precedenti laziali tra le due squadre: due vittorie per parte e tre segni X il bilancio complessivo.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Il pari di Livorno ha interrotto la striscia di sei vittorie consecutive in campionato, ma ha prorogato un'imbattibilità che dura dal ventisei dicembre scorso. Rispetto a martedì torna tra i convocati Tabanelli, che è però lontano dalla forma migliore e partirà dalla panchina - per stessa ammissione di Nesta - al pari di Paganini. "Cambieremo dove potremo, ma qualcuno dovrà sacrificarsi e giocare la terza partita in una settimana", ha detto il tecnico dei ciociari ai canali ufficiali del club: ipotizzabile un restyling sulle fasce, con Salvi e Beghetto a dar riposo a Zampano e D'Elia. Davanti Dionisi potrebbe essere preferito a Citro nel tandem con Novakovich, mentre nel terzetto arretrato Capuano si candida per una maglia da titolare, a discapito di Krajnc.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Il ko in casa contro l'Empoli è stato fatale a Rastelli. Per sostituirlo la dirigenza si è affidata a Pierpaolo Bisoli, che avrà il compito di raddrizzare una stagione sin qui tremendamente complicata, allontanando lo spauracchio retrocessione. "Era un mio piccolo sogno venire qui", ha ammesso il neo-allenatore dei grigiorossi. In attesa di alzare il velo sul primo undici del nuovo corso, il tecnico potrà contare sui rientri di Gustafson e Agazzi. Resteranno fuori, invece, Arini e Claiton, entrambi squalificati dal giudice sportivo.