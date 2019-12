Serie B, Frosinone-Crotone: Nesta con i titolari. Chi al posto di Crociata?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida d'alta classifica allo Stirpe, dove un Frosinone uscito sconfitto dallo scontro di vertice - o presunto tale - in casa del Benevento, cercherà di rifarsi e tornare immediatamente a raccogliere i tre punti. Per farlo però dovrà riuscire ad avere la meglio su un Crotone che spera di aver a sua volta archiviato le difficoltà delle ultime settimane, vincendo sabato scorso contro il fanalino di coda Livorno. I ciociari attualmente sono nel gruppo di terze a 26 punti, appena uno più dei calabresi. Arbitra il signor Davide Ghersini di Genova.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta può contare quasi sull'intero gruppo, e si affida ai titolarissimi, senza fare troppi calcoli sui prossimi impegni. Nel suo 3-5-2 tra i pali Bardi, difeso dal terzetto con Ariaudo in mezzo a Brighenti e Capuano. Sulle due fasce dovrebbe toccare a Beghetto e Zampano, con Paganini papabile ancora nel ruolo di interno, assieme al playmaker Maiello e Gori. Davanti Novakovich va in cerca di un posto, ma tutto lascia pensare ad una coppia leggera e d'esperienza, composta da Dionisi e l'ex Ciano.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il dubbio è chi giocherà al posto Crociata squalificato: potrebbe essere arretrato di qualche metro Messias, a rifinire, o inserito il croato Gomelt. Nel 3-5-2 di Stroppa, oltre al portiere Cordaz, viaggia verso la conferma la difesa della scorsa (Cuomo-Marrone-Gigliotti). Il tecnico ospite, poi, valuta di riproporre nuovamente Molina da mezzala, con Barberis in regia e le due fasce coperte da Mustacchio e Mazzotta. Coppia d'attacco che, con Messias più basso, sarebbe composta da Simy e Nalini. Ma occhio a Vido.