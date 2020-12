Serie B, Frosinone e Salernitana si dividono la posta. Allo Stirpe finisce senza reti

Finisce senza reti il secondo anticipo della 13^ giornata di Serie B con Frosinone e Salernitana che si dividono la posta in palio colpendo entrambe una traversa. Nel primo tempo sono i campani con Giannetti, su assist di testa di Djuric, a calciare di prima intenzione lambendo l’incrocio dei pali prima che l’arbitro fermi tutto per una posizione di fuori gioco del calciatore stesso. Nella ripresa, invece Rohden, su lancio di Maiello, controlla e calcia di destro trovando la traversa che gli nega il gol che sarebbe potuto valere la vittoria. Nel finale un’occasione per parte con Gondo e ancora Rohden che però non inquadrano la porta.