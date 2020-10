Serie B, Frosinone-Entella: liguri allo 'Stirpe' con Morosini dietro De Luca e Mancosu

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

La Serie B torna in campo per il turno infrasettimanale che coincide con la 4/a giornata. Il Frosinone di Nesta ospita la Virtus Entella di Tedino. I ciociari arrivano al match dopo i successi ottenuti contro Venezia ed Ascoli. I liguri, invece, sono reduci dal pari contro la Reggina. I precedenti si sono sempre disputati in Serie B e recitano 4 vittorie per i gialloazzurri, 3 per i biancocelesti e un pareggio. Nella scorsa stagione successo per 1-0 per il Frosinone. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Pezzuto della sezione di Lecce

QUI FROSINONE - 3-5-2 per Nesta con Novakovich e Dionisi coppia d'attacco. Out Szyminski e Baroni, c'è Beghetto. Potrebbe essere turnover così come aveva detto Nesta prima della gara contro l'Ascoli: "Chi sta meglio gioca, chi da segnali migliori magari fa due partite e riposa alla terza, vediamo". Potrebbero, dunque, cambiare alcuni interpreti rispetto al successo casalingo contro i marchigiani.

QUI VIRTUS ENTELLA - 4-3-1-2 per Tedino con Morosini alle spalle di De Luca e Mancosu. Così l'allenatore ligure prima del match: "Affronteremo una squadra molto forte che soltanto qualche mese fa è andata a un centimetro dalla promozione in serie A. Una squadra, quella ciociara, allenata da un tecnico giovane che stimo molto e che ha dimostrato di avere delle ottime idee"