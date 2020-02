vedi letture

Serie B, Frosinone-Perugia: tante assenze per i ciociari, Iemmello c'è

Live a partire dalle ore 14:45. Nel post partita interviste, pagelle e approfondimenti su TMW

Sfida ad alta quota quella di oggi pomeriggio tra il Frosinone e il Perugia, due squadre desiderose di centrare l'obiettivo serie A magari direttamente e senza passare per i playoff. Per farlo, ovviamente, i biancorossi dovranno ingranare marce diverse e scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello della scorsa settimana contro lo Spezia. La cura Cosmi, per ora, non ha sortito gli effetti sperati, mentre il grande ex Alessandro Nesta è riuscito a consolidare la propria posizione settimana dopo settimana pur con un rendimento eccessivamente altalenante.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Il tecnico ha convocato 21 calciatori. Recuperato in extremis l'attaccante Federico Dionisi che, in settimana, aveva accusato alcune problematiche di natura muscolare. Tutto è rientrato prima del previsto e così il capitano potrà guidare il reparto offensivo trascinandolo insieme a Camillo Ciano. Non ci saranno, invece, Paganini, Matarese (la società ha chiarito che non è fuori rosa, ma resta a casa per infortunio), Gori, Tabanelli e il neo arrivato Matteo Ardemagni, costretto a saltare le prossime due partite e in dubbio anche per il big match contro la Salernitana che potrebbe decidere buona parte della corsa al secondo posto. Appena cinque le scelte a centrocampo: a disposizione, infatti, soltanto Haas, Maiello, Rohden, Tribuzzi e Vitale. Provato anche il 3-5-2 per sfruttare gli esterni come Salvi e Zampano.

COME ARRIVA IL PERUGIA

"Resettare e ripartire, cancellando gli errori commessi contro lo Spezia". Così Serse Cosmi in conferenza stampa. Non è stata diramata una lista di convocati "ufficiale", di certo c'è che gli umbri potranno contare sull'intero pacchetto offensivo. Orientativamente, al fianco del capocannoniere del campionato Pietro Iemmello, ci sarà Melchiorri, autore del gol che ha regalato l'ultimo successo. Panchina, invece, per Falcinelli, cui astinenza da gol sta pesando e non poco nell'economia della stagione. Leggermente affaticato Marcello Falzerano, tuttavia a disposizione e pronto a indossare una maglia dal primo minuto. Punto interrogativo su Gyomber, uno dei volti nuovi del mercato invernale. Il suo esordio casalingo contro lo Spezia è stato disastroso e non è da escludere possa partire dalla panchina.