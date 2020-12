Serie B, Frosinone-Salernitana: big match tra Nesta e Castori

Nella 13ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Frosinone del tecnico Alessandro Nesta affronta la Salernitana del tecnico Fabrizio Castori presso lo Stadio "Benito Stirpe".

COME ARRIVA IL FROSINONE - I gialloblù sono attualmente al 3° posto in classifica della Serie B con 23 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 2-1 fuori casa contro la Reggiana (AC Reggiana 1919 vs Frosinone Calcio 1-2, 15 dicembre 2020).

Nesta, che deve fare a meno dell'attaccante serbo-statunitense Novakovich, dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-1-2 con Bardi in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Brighenti, Curado e Szymiński. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Zampano, Kastanos, Maiello e Beghetto. In attacco, alle spalle del tandem Parzyszek-Ciano, Rohdén vestirà i panni del trequartista.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata, che occupano momentaneamente il 2° posto in classifica con 24 punti, sono reduci dal pareggio casalingo 1-1 contro il Lecce (US Salernitana 1919 vs US Lecce 1-1, 15 dicembre 2020).

Castori, la cui ultima vittoria in campionato risale al 5 dicembre (US Salernitana 1919 vs AS Cittadella 1-0), sembra orientato a schierare un 3-5-2 con Belec tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Aya, Mantovani e Gyömbér. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Casasola, Capezzi, Dziczek, André Anderson e Wálter López. Davanti, la coppia Tutino-Đurić.