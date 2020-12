Serie B, Frosinone-Salernitana: parlano i due allenatori

"Ci aspetta una partita difficile, ma abbiamo studiato le loro caratteristiche e siamo convinti di poter far male alla Salernitana. La classifica, tuttavia, impone il massimo rispetto per il nostro avversario. Le assenze non sono un problema, chi sta giocando sta facendo bene soprattutto nel reparto offensivo. Non conta essere primi ora, ma a fine stagione. Daremo il massimo per portare a casa i tre punti". Così Alessandro Nesta ai microfoni di Rai Sport. Replica il tecnico Riccardo Bocchini: "Loro hanno un organico che lavora insieme da anni e una struttura consolidata, noi siamo arrivati qui pochi mesi fa e, al netto di un avvio positivo, sappiamo che c'è molto da lavorare e che affrontiamo un avversario fortissimo, desideroso di vincere il campionato. Impegni del genere responsabilizzano ma trasmettono anche grossi stimoli".