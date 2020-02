Serie B, Frosinone-Virtus Entella: spareggio playoff al "Benito Stirpe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La ventiduesima giornata del campionato di Serie B propone lo scontro diretto tra Frosinone e Virtus Entella, di scena al "Benito Stirpe" a partire dalle 15 (dirigerà la sfida il sig. Massimi): le due formazioni sono appaiate al quinto posto della graduatoria con 31 punti e risultano imbattute nei primi due appuntamenti del nuovo anno solare (il 2020 è cominciato con un pareggio ed una vittoria per i laziali, due "X" per gli ospiti). Entrambe le società si sono rinforzate dal mercato, arricchendo le rispettive rose con giocatori di assoluto spessore per la categoria: anche questo è uno dei fattori da considerare per poter fare di questa sfida una delle più attese ed equilibrate, almeno sulla carta, dell'intero weekend in seconda serie. Chi vince si conferma in zona playoff, chi perde rischia invece di uscirvi: un pareggio, alla luce degli altri match in programma, potrebbe risultare contro-producente.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Rispetto all'impegno di domenica scorsa, il tecnico dei laziali Alessandro Nesta cambierà qualche pedina nell'undici titolare: confermato Bardi tra i pali, in difesa ci saranno Brighenti e Ariaudo assieme a Krajnc, al momento in vantaggio nel ballottaggio con Capuano. Salvi e Beghetto agiranno da esterni nel 3-5-2, Rohden e Tabanelli ai lati di Maiello; cambia completamente la coppia offensiva con Ciano e Dionisi pronti a rimpiazzare Citro e Novakovich. Nella lista dei convocati figura anche il nome del nuovo arrivato Matteo Ardemagni: per l'ex Ascoli, che ha sposato il progetto ciociaro da poche ore, è possibile un impiego a gara in corso. Assenti Paganini, Tribuzzi e Matarese.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La compagine ligure ha attuato una serie di rinforzi importanti nella sessione invernale di calciomercato: alla corte di Boscaglia, infatti, si sono aggregati De Col, Zaccagno, Chajia, Mazzitelli, Dezi e Rodriguez. L'attenzione degli addetti ai lavori è riposta, in particolare, sugli ultimi tre nomi visti i loro trascorsi in squadre blasonate come Sassuolo, Parma e Chievo. Nel 4-3-1-2, sarà Paroni a difendere lo specchio della porta coadiuvato dai terzini Coppolaro-Sala e dai difensori centrali Poli e Chiosa; in mezzo al campo non ci sarà Eramo, partito in direzione Ascoli, e allora assieme a Mazzitelli e Toscano probabilmente giocherà Settembrini; Currarino sarà il trequartista alle spalle di Mancosu e Giuseppe De Luca.