Serie B, Galabinov trascina lo Spezia e rinvia la festa Benevento. Colpo esterno del Livorno

Niente da fare per il Benevento che dopo lo 0-0 raccolto a Empoli deve rinviare i festeggiamenti per il ritorno in Serie A a lunedì quando scenderà in campo al Vigorito contro la Juve Stabia. È dello Spezia il colpo della 30° giornata nelle zone alte della classifica: la squadra di Italiano infatti va sotto dopo un’ora a Chievo e poi rimonta trascinata da un Andrey Galabinov in stato di grazia e autore di una tripletta. I liguri ora sono a -1 dal Crotone che pareggia senza reti in casa del Perugia. Vittoria importante anche per il Cittadella che si impone con un gol per tempo sul campo del Frosinone e lo scavalca in classifica portandosi al quarto posto a -2 dal Crotone. Cade invece la Salernitana a Chiavari dove l’Entella si impone grazie a una rete di Mazzitelli.

Nelle zone basse vincono in trasferta sia Livorno, 3-2 a Castellammare di Stabia con gol di Boben allo scadere, sia Cosenza, 2-0 in casa della Cremonese, anche se è il Venezia che si allontana e respira maggiormente dopo la vittoria per 2-1 nello scontro diretto contro l’Ascoli a cui non giova il cambio di allenatore. A centro classifica vittoria del Pisa, grazie a una rete di Soddimo allo scadere, contro il Pescara. Questi risultati e marcatori:

Serie B, Giornata 30:

Ore 18:45:

Trapani-Pordenone 3-0 (34° Coulibaly, 58°, 52° Pettinari)

Ore 21:00

ChievoVerona-Spezia 1-3 (60° Segre; 72°, 76° rig., 87° Galabinov)

Cremonese-Cosenza 0-2 (25° Riviere, 48° Baez)

Empoli-Benevento 0-0

V. Entella-Salernitana 1-0 (50° Mazzitelli)

Frosinone-Cittadella 0-2 (42° rig. Iori, 51° Luppi)

Juve Stabia-Livorno 2-3 (21° Calò, 86° Cisse; 59° Agazzi, 61° Marras, 90° Boben)

Perugia-Crotone 0-0

Pisa-Pescara 2-1 (15° Belli, 90° Soddimo; 89° Clemenza)

Venezia-Ascoli 2-1 (8° Aramu, 66° Firenze; 24° Scamacca)