Serie B, gioia Nesta: "5 gare senza prendere gol, un grande segnale"

“Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, eravamo freschi e siamo riusciti sia a far girare il pallone in maniera perfetta. Obiettivamente l'1-0 ci stava stretto, ma quando vedi calciatori come Novakovich e Ciano rientrare in fase difensiva capisci che sei sulla strada giusta. Abbiamo commesso un piccolo errore nella ripresa, dal momento che ci siamo abbassati perché non riuscivamo più a risalire il campo. Non a caso abbiamo cambiato modulo, è stato bravo anche Bardi a metterci una pezza in qualche circostanza. La fase difensiva sta migliorando molto, quando non subisci reti per 5 partite di fila aumentano consapevolezza e autostima. Non dobbiamo porci obiettivi se non quello di crescere gara dopo gara. Spero che i calciatori out per infortunio non abbiano nulla di grave, altri invece vanno gestiti perchè non hanno una condizione fisica ottimale. Resta, comunque, una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista". Così il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta dopo la vittoria con la Cremonese.