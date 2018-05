Serie B, Giudice Sportivo: 4 turni di stop per Macheda. Bari, out in tre

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 39^ giornata di Serie B. Sul fronte delle squalifiche Federico Macheda del Novara è stato sanzionato con quattro giornate di stop: l'ex United è stato fermato "per avere, al 14° del secondo tempo, colpito deliberatamente e con violenza un calciatore avversario con un calcio ad una gamba, per avere inoltre assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un altro calciatore della squadra avversaria".

Un turno di squalifica è stato, invece, comminato a Caracciolo (Brescia), Falasco (Avellino) Gatto e Icardi (Virtus Entella), Henderson, Marrone e Nené (Bari) e Pasa (Cittadella).