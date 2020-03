Serie B, giudice sportivo: 6 giocatori squalificati. Ammende per Pisa, Entella e Frosinone

l Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT Gare del 28-29 febbraio 2020 – Settima giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA' Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, lanciato, in campo palline di carta che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte, al 2° e al 4° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere un suo sostenitore, per tutta la durata del primo tempo, inveito contro l'Arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose.

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBRO Michael (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MAZZITELLI Luca (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORA Luca (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORTE Francesco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUPERINI Gregorio (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).