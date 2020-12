Serie B, giudice sportivo: 6 squalificati, 3 turni per Lico dell'Ascoli. Espulso mister Castori

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 16 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 14-15 dicembre 2020 - Dodicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. REGGINA per responsabilità oggettiva: per avere una persona riconducibile alla Società, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LICO Dean (Ascoli): per avere, al 47° del secondo tempo, calciato con violenza il pallone sul volto di un avversario che si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VAN DE LOOI Tom (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLOMO Nicola (Reggina): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASTORI Fabrizio (Salernitana)