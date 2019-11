Serie B, giudice sportivo: 9 squalificati. Due turni a Capela e Pagliarulo

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

© foto di Federico Gaetano

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare dell’8-9-10 novembre 2019 – Dodicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 12 novembre 2019

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00

CAPELA Anibal Araujo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

PAGLIARULO Luca (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, spintonato un calciatore avversario rivolgendogli epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARCONI Michele (Pisa): doppia ammonizione per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURRAI Salvatore (Pordenone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALDIROLA Luca (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LOLLO Lorenzo (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Matteo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUCULINI Franco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

D'INVERNO Pasquale (Juve Stabia): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale urlando ed entrando sul terreno di giuoco, nonché, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.